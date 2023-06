À espera de julgamento no TSE, Bolsonaro amarga derrota do Palmeiras

Torcedores do Palmeiras publicaram nas redes sociais registros da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na derrota do time alviverde paulista para o Botafogo, em São Paulo, neste domingo, 25, por 1 gol a 0. A aparição pública de Bolsonaro ocorre durante seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que analisa ações que podem cassar seus direitos políticos e torná-lo inelegível. A Corte deve chegar a uma decisão ainda nesta semana.

Embora costume publicar fotos com camisas de outros times, Bolsonaro se diz torcedor do Palmeiras. O clube comandado por Abel Ferreira é um dos favoritos pelo título do Campeonato Brasileiro 2023, mas com a derrota está com 22 pontos na competição e perdeu a chance de encostar no líder da tabela — justamente o Botafogo, que agora se isola com 30 pontos, seguido pelo Grêmio, que tem 23.

Em alguns vídeos postados na internet, Bolsonaro aparece cumprimentando apoiadores e tirando fotos.

Bolsonaro agora no Allianz Parque para ver o jogo do Palmeiras. pic.twitter.com/XAk5kUJoax — 🇧🇷 VLOGDOLISBOA (@VlogdoLisboa) June 25, 2023

E o Bolsonaro que precisou sair de fininho do estádio, depois de ser vaiado e de ser pé frio como sempre? pic.twitter.com/4U8muDVhoN — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) June 25, 2023