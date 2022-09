A busca de Lula por um aliado crucial no Rio

A pouco mais de quinze dias do primeiro turno das eleições, as forças políticas do Rio já ensaiam os movimentos para a segunda fase da disputa nacional. O prefeito Eduardo Paes (PSD), que, na eleição estadual apoia a candidatura de Rodrigo Neves (PDT), planeja anunciar o apoio formal ao ex-presidente Lula (PT) no próximo dia 25, quando o levará o petista à quadra da Portela.

A decisão de formalizar o apoio foi tomada após um café entre os dois, no último dia 8, a pedido de Lula. O Rio se tornou estado crucial para o petista, por causa da boa performance de seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas: ultrapassou o ex-presidente.