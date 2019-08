Os últimos números do PIB brasileiro

O IBGE divulgou nesta quinta-feira, 29, o resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre deste ano, que apresentou alta de 0,4% em relação aos três primeiros meses do ano.

Esse PIB veio acima das expectativas, por uma alta na construção civil e na indústria, dois setores que foram muito castigados nesta crise. Mas nem tudo é positivo. Hoje, o nível de riqueza do Brasil é igual ao de sete anos atrás. É como se tivéssemos perdido sete anos de vida.

O ministro Paulo Guedes considera que os dados divulgados nesta quinta mostram que ele está certo, que a única forma de sair da crise é diminuindo o tamanho do estado, aprovando as reformas, privatizando e eliminando direitos sociais. A questão é: os brasileiros terão paciência para esperar uma recuperação lenta e gradual?

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: