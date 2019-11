O resultado mais ou menos do leilão do pré-sal

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 06-11 00:00 8:53



O megaleilão do petróleo do pré-sal não teve ofertas válidas para duas das quatro áreas ofertadas. Nesta quarta-feira, 6, foram arrematados os blocos de Búzios e Itapu, todos pelo percentual mínimo de 23,24% e 18,15% do excedente. Ao todo, o leilão arrecadou 69,9 bilhões de reais. A expectativa do governo era por 106,5 bilhões de reais. Não houve oferta válida para as áreas de Sépia e Atapu, as últimas duas oferecidas.

A sensação é de desapontamento. O que era para simbolizar a enxurrada de capital estrangeiro para o Brasil, na verdade acabou sendo o negócio do governo com uma estatal brasileira e duas chinesas. o gosto é de fracasso.

Entenda neste episódio de Traumann Traduz