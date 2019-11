O novo papel de Rodrigo Maia

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 04-11 00:00 6:40



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é uma espécie de Forrest Gump da política brasileira. Filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, Rodrigo virou presidente do partido quando tinha apenas 37 anos. Depois ele se firmou como deputado da centro-direita, com alianças tanto na esquerda como na extrema-direita. Tentou ser prefeito do Rio, mas foi derrotado. Virou presidente da Câmara com uma aliança muito larga, formada por muitos partidos.

Nas últimas semanas, Rodrigo Maia passou a ter um novo papel no cenário político brasileiro. Ele virou a barreira contra o assédio da família Bolsonaro à democracia.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz