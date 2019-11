O dólar a R$ 4,20

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 19-11 00:00 6:17



O dólar passou de R$ 4,20 nesta semana, a maior cotação nominal da história. E o que foi que aconteceu? São várias explicações. A mais óbvia foi o fracasso do leilão de exploração de áreas do pré-sal no início de novembro.

Outro motivo é a queda nos juros. A diferença das taxas no Brasil para as taxas internacionais ficou muito baixa e, para algumas empresas, começou a valer a pena pagar suas dívidas internacionais. Houve ainda um fator geopolítico, com as crises no Chile, na Bolívia e na Venezuela, além do temor do governo peronista na Argentina. Quando há uma instabilidade regional, quem está de fora fica preocupado e tira dinheiro do país.

Mas existe um ponto fundamental. O governo Bolsonaro. O presidente só sabe brigar e não produz consenso.

