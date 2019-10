O barata-voa entre Bolsonaro e o PSL

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 17-10 00:00 6:06



O presidente Jair Bolsonaro perdeu o controle do seu partido, o PSL. A legenda, que era nanica, se tornou gigante com a vitória na última eleição presidencial. E isso traz dinheiro para o caixa da sigla. E é daí que começa a crise interna entre Bolsonaro e o ‘dono’ do PSL, Luciano Bivar.

E a derrota de Bolsonaro para Bivar pelo comando do PSL mostra uma fraqueza política do presidente da República que pode ter consequências na economia e na confiança do empresariado sobre a capacidade deste governo de entregar as reformas.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: