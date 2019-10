Bolsonaro tira Joice Hasselmann da liderança do governo

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) foi retirada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) do posto de líder do governo no Congresso Nacional. Pesou contra a parlamentar o fato de ela ter assinado uma lista de apoio à permanência do colega Delegado Waldir (PSL-GO) na liderança da bancada na Câmara dos Deputados — em detrimento da indicação do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o posto.

A disputa pela liderança do PSL detonou uma “guerra de listas”, com diferentes números de apoiadores para cada lado. Em um derrota do Planalto, a secretaria-geral da Mesa da Câmara informou no início da tarde desta quinta que Delegado Waldir segue no posto.

Conforme o blog Radar, uma das 27 assinaturas apresentada pelo grupo que apoia Bolsonaro, na noite de ontem, não confere. Ou seja, tem 26 signatários, número insuficiente para a mudança do líder. Em uma segunda lista do grupo, o resultado foi ainda pior: das 27 assinaturas apresentadas, só 24 foram confirmadas.

Áudios mostram que o presidente atuou pessoalmente pela destituição de Delegado Waldir do posto. Bolsonaro foi gravado pedindo apoio para o afastamento do parlamentar. “Nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo, e botar o outro e a gente acerta”, afirmou.