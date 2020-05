Marcos Pontes, o astronauta ameaçado pelo centrão

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da Semana – Marcos Pontes 00:00 23:58



Marcos Pontes foi indicado por Jair Bolsonaro para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações em meio às promessas do então candidato de que iria priorizar especialistas para comandar as pastas.

Com um ano e meio de governo, o primeiro astronauta brasileiro pode ver seu cargo ir para o espaço com as negociações do governo e os partidos do centrão. Mesmo sendo alguém que tenta equilibrar as vontades do presidente e todas as polêmicas que rondam a área que comanda, como as queimadas na Amazônia, o leilão do 5G e a privatização dos Correios.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Marcos Pontes em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana