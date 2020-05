Helder Barbalho, a política no sangue da família

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da Semana – Helder Barbalho 00:00 26:38



Helder Barbalho, governador do Pará, enfrentou o novo coronavírus tanto como gestor quanto como paciente. O emedebista foi dos três governadores diagnosticados até agora com a Covid-19.

Filho de Jader Barbalho, ele começou a carreira política aos 21 anos, como vereador em Ananindeua. Atualmente, além do coronavírus, Helder Barbalho também luta para resolver os problemas no meio ambiente e a violência no seu estado.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Helder Barbalho em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana