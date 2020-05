André Mendonça, um ministro discreto ou decorativo?

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da Semana – André Mendonça 00:00 22:26



André Mendonça já foi classificado pelo presidente da República Jair Bolsonaro como “terrivelmente evangélico” e que está agora diante do maior desafio de sua carreira: apagar o incêndio deixado em um dos mais importantes ministérios do país após a saída de Sergio Moro.

Pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, o novo ministro da Justiça pode ser um caminho para o fortalecimento da relação de Bolsonaro com os evangélicos, importante para as pretensões do atual presidente em se reeleger em 2022. André Mendonça também pode se beneficiar com o cargo e conseguir uma vaga no Supremo Tribunal Federal ainda neste ano.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de André Mendonça em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana