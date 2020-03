Como o coronavírus fez Bolsonaro perder o controle das redes sociais

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 17 de março 00:00 6:48



A participação de Jair Bolsonaro na manifestação de domingo, 15, revelou um presidente desconectado com a realidade e preocupado apenas com o seu projeto político. Essas são opiniões que circulam nas redes sociais, um campo onde o bolsonarismo sempre foi muito forte. Pela primeira vez desde que tomou posse, o presidente perdeu o apoio nas redes. Monitoramentos feitos desde domingo mostram que as críticas e os ataques ao comportamento do presidente por estar minimizando os efeitos do coronavírus se tornaram majoritários. Repercussão dos pedidos de impeachment, e até de interdição hospitalar, foram bem maiores que as de defesa do presidente. Saiba mais no podcast desta semana.