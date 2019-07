As ameaças a Bolsonaro e as consequências da decisão de Toffoli

O terrorismo é uma ameaça real no Brasil? A revista VEJA desta semana traz uma entrevista com o líder de um grupo terrorista que revela planos para matar o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos)

Dora Kramer avalia que o assunto não é familiar no Brasil, o que traz uma tendência natural de acharmos paranoia. Mas ela diz que essas coisas podem, sim, acontecer. Ricardo Noblat lembra que nenhum tipo de ameaça pode ser subestimada, citando a tragédia de 11 de setembro. Augusto Nunes ressalta a necessidade de o governo tomar ações preventivas para se defender.

Outro assunto abordado pelos colunistas foi a decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, de suspender investigações baseadas no compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público sem autorização do Poder Judiciário.

Ricardo Noblat diz que a medida enfraquece e pode até paralisar os trabalhos da Lava Jato, além de ser um movimento de defesa de Toffoli e outros que já tiveram as contas bancárias verificadas pelo Coaf. Para ele, ainda há muita coisa por trás da decisão a ser decifrada.

Augusto Nunes classifica a medida como absurda e diz que ela já causa prejuízos: a Polícia Federal suspendeu determinadas investigações porque elas podem descumprir a decisão de Toffoli.

Dora Kramer lembra que outras decisões também já decretaram o fim da Lava Jato e a medida de Toffoli não deve prosperar.

