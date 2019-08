A relação de Jair Bolsonaro com a mídia

Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que acaba com obrigatoriedade das empresas em publicar seus balanços nos jornais. Com a internet, não faz mais sentido que as empresas gastem milhões de reais para informar os resultados, que podem estar de graça nos sites.

O problema é o motivo. O presidente disse que assinou a medida como uma ‘retribuição’ ao tratamento da imprensa. O fim da publicidade dos balanços atinge a mídia em um momento delicado. O mercado publicitário é 1/3 a menos do que era em 2014. A relação de Bolsonaro com os jornalistas é complicada, mas ele finge esquecer que nenhum ocupante do Palácio do Planalto tem vida fácil.

Se não fosse a mídia, por exemplo, nunca saberíamos o que era a Lava Jato. E Bolsonaro tem muito pouco a reclamar. Quase todas as críticas que recebe ocorrem por causa das suas declarações absurdas. Se o presidente não insistisse tanto em polarizar o país, certamente a cobertura seria mais tranquila.

