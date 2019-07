A prisão dos hackers e a decisão de Dias Toffoli sobre Coaf

A prisão dos hackers que vazaram diálogos de autoridades nos últimos dias é o principal assunto da semana e o alvo da análise dos colunistas Augusto Nunes, Dora Kramer e Ricardo Noblat.

Para Dora Kramer, as prisões não alteram as suspeições sobre as condutas de Sergio Moro e Deltan Dallagnol. Também não colocam em cheque a questão da liberdade de expressão, ou seja, o direito de qualquer publicação de colocar no ar o que considera notícia, além do sigilo da fonte. E questiona se há mandantes no crime de roubo de dados.

Ricardo Noblat avalia que as gravações devem seguir sendo analisadas, já que são comprovadamente verdadeiras e o meio como elas foram obtidas não podem invalidar o fim. E não descarta a possibilidade de ter mais gente envolvida no caso.

Augusto Nunes considera que a apuração está apenas no começo e defende uma investigação profunda do grupo, para descobrir o real tamanho e como conseguiram tantos dados.

Ouça o quarto episódio do podcast Os Três Poderes.