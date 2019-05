CBF divulga numeração para Copa América: G. Jesus veste a 9 e Neres a 7

A CBF divulgou nesta sexta-feira, 31, a numeração oficial dos jogadores da seleção brasileira para a Copa América, que começa no dia 14 de junho. Os destaques foram os atacantes David Neres, novo camisa 7, e Gabriel Jesus, que seguirá com a 9.

A comissão técnica diz ‘já ter em mente’ o time titular, mas não a revela e garantem que a numeração não tem significado na escalação. A ausência de alguns atletas na Granja Comary, no Rio de Janeiro, impede que o técnico Tite treine com a equipe considerada ideal. O goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, convocados pelo treinador, ainda disputarão a final da Liga dos Campeões no sábado, 1º, contra o Tottenham, e não podem se juntar ao restante do elenco.

O treinador tem esboçado a prévia da escalação apenas em atividades fechadas à imprensa. As maiores dúvidas estão no meio de campo. De qualquer forma, a numeração enviada pela CBF à Conmebol tem Casemiro com a camisa 5, Arthur com a 8 e Philippe Coutinho com a 11.

No ataque, além de David Neres ter levado a 7 e Gabriel Jesus a camisa 9, Neymar manteve a sua tradicional camisa 10. O jogador do Paris Saint-Germain, que estava afastado dos treinos desde a última terça-feira, quando sentiu o joelho esquerdo, voltou a treinar com bola nesta sexta.

Confira a numeração da seleção brasileira para a Copa América:

(Com Estadão Conteúdo)