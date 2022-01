Crise não é desculpa, diz David Vélez, fundador do Nubank

Conhecido por seu cartão de crédito roxo, por ter a cantora Anitta em seu conselho de administração e por uma entusiasmada base de clientes, o brasileiro Nubank deixou de ser apenas um caso de sucesso local para ser reconhecido como o maior banco digital do planeta, com quase 50 milhões de usuários. Ao abrir o seu capital em Nova York, no fim de 2021, desafiou a maré desfavorável que acometia as empresas de tecnologia e acabou avaliado em mais de 40 bilhões de dólares, à frente de todos os bancos tradicionais do país. Desde então, com o mercado mais inóspito, o Nubank perdeu 10% desse valor, um movimento que não preocupa o seu fundador, o colombiano radicado em São Paulo David Vélez, 40 anos. Em entrevista por videochamada a VEJA, a primeira concedida desde a chegada do banco à bolsa, ele lembra que o normal para a empresa é lidar com instabilidades. Ainda impressionado com o tamanho alcançado por seu banco, criado como opção às instituições financeiras tradicionais, Vélez diz que nunca imaginou que poderia ser tão rico. Dono de uma fortuna estimada em 9 bilhões de dólares, ele afirma que vai doar a maior parte ainda em vida, para não estragar o futuro dos filhos (três crianças com 4, 3 e 2 anos e um bebê que está a caminho).

A abertura de capital na bolsa de Nova York foi bem-sucedida, mas aconteceu num momento em que o grande crescimento das empresas de tecnologia durante a pandemia dava lugar a um maior pessimismo nos mercados. Como foi esse processo? Tivemos várias semanas de bastante volatilidade no mercado. Não foi o ambiente perfeito para fazer o IPO. Várias aberturas de capital planejadas para acontecer na época não saíram. Mas correu tudo bem. Além do IPO em si, a gente fez um programa para dar de graça aos nossos clientes brasileiros uma BDR (recibo de ação) para a maior quantidade de pessoas possível. No fim, doamos 7,5 milhões de BDRs e tivemos cerca de 800 000 clientes que investiram no IPO diretamente pelo nosso aplicativo. Na verdade, fizemos dois IPOs ao mesmo tempo, ao vender ações nos EUA e BDRs no Brasil.

Apesar da abertura bem-sucedida, as ações das empresas de tecnologia têm sentido bastante as atuais circunstâncias econômicas, e o próprio Nubank teve uma queda de 10% em seu valor. Como planejam superar isso? Para a gente, é basicamente conviver com mesma volatilidade, o mesmo cenário macroeconômico ruim, que enfrentamos durante toda a nossa existência. Não tem nada novo. Lançamos o Nubank em 2014. Desde então, o PIB do Brasil teve uma contração de cerca de 7%. A empresa viveu duas recessões, um impeachment, a pandemia de Covid-19. O único Brasil que conhecemos é o Brasil na recessão. A gente sonha em algum dia ver o Brasil crescendo 7% ao ano, mas infelizmente só pegamos situação muito complicada. A grande vantagem de uma empresa de tecnologia, como a gente, é que as tendências que aceleram nosso crescimento de longo prazo não se relacionam com esse cenário que se vê no dia a dia. Então, o pouco que você tem de acreditar para investir no banco é: vai ter mais pessoas utilizando smartphones daqui a cinco anos ou não? Vai ter mais pessoas utilizando bancos digitais daqui a cinco anos ou não? Vai ter mais pessoas que vão querer pagar zero de tarifa daqui a cinco anos ou não?

O que esperam de 2022 e como as eleições podem impactar nos negócios? Infelizmente, a gente acha que o ano não será de crescimento forte na economia. E vemos isso como uma tendência global. As taxas de juros estão subindo mundialmente. Mas sempre há muita oportunidade no Brasil. Olha a empresa que a gente conseguiu construir nos últimos oito anos. E veja os setores da economia, especialmente os ligados à tecnologia, que estavam crescendo 100%, 200% ao ano. E vão continuar assim, independentemente do crescimento ou não da economia. É importante continuar pensando no longo prazo, pensando nas oportunidades que uma economia tão grande como a brasileira tem. Muitos desses problemas, como a falta de acesso aos serviços financeiros, à saúde e à educação, são oportunidades para empreendedores criarem novas empresas.

A falta de empenho do governo para fazer as reformas foi decepcionante? Prefiro não comentar. A gente fica 100% do tempo focado no que a gente consegue controlar. Mas há que ser dito que o trabalho do Banco Central tem sido espetacular. É um exemplo global do que um regulador consegue fazer para trazer mais concorrência no mercado e, no fim das contas, ajudar as pessoas no país. É realmente um caso para ser estudado.

A pandemia transformou o modo como o consumidor lida com a tecnologia. Como isso afetou o Nubank? Nossas taxas de crescimento antes da pandemia eram realmente absurdas e, na pandemia, aumentaram. Mas mudou também o tipo de cliente. Antes, cliente acima de 40 anos realmente não olhava o Nubank. Achava que era um produto para millennials, para estudantes. Quando a pandemia chegou e forçou o fechamento das agências bancárias, isso forçou uma mudança de comportamento. Chegamos a ver mais de 1 milhão de clientes acima de 60 anos abrindo conta no Nubank, fazendo cartões de crédito ou pegando empréstimos. E, uma vez que os clientes começam a utilizar o banco digital, eles não voltam atrás.

Como foi a experiência de ter se tornado um multibilionário em menos de uma década? Sendo supersincero, nunca pensei que criaria uma empresa desse tamanho e que teria essa quantidade de dinheiro. Minha esposa e eu não viemos de família rica. A gente veio da classe média e em nossa família não precisamos de tanto dinheiro para viver e não temos uma vida de tanto luxo. Discutimos muito o que fazer com esse dinheiro e decidimos que não queremos deixar para os nossos filhos. Deixar para eles seria o pior que podemos fazer por eles. É preciso um trabalho muito duro para você vencer na vida. E enfrentar esse desafio para mim é uma das grandes satisfações que existem. Isso cria uma autoestima, uma força de caráter impressionante. Se você der um cheque em branco para o seu filho, você tira isso dele. Então, se não vamos usar esse dinheiro, nem deixar para eles, a pergunta foi: o que vamos fazer? A resposta foi muito fácil. Vamos criar mais impacto, atacar mais problemas. E vamos fazer isso de um jeito diferente, com grande inovação na filantropia, como fizemos com o Nubank. A gente ainda está no processo de criação, temos uma equipe pequena, em processo de startup ainda. Mas estamos muito emocionados com o impacto que esse dinheiro pode trazer ao Brasil, à Colômbia e à América Latina por quatro ou cinco décadas.

Uma entrevista de sua sócia, Cristina Junqueira, sobre a dificuldade de contratar negros foi alvo de uma grande polêmica no passado. Como uma empresa do porte do Nubank pode contribuir no aspecto social e de diversidade? Começamos 2021 com um plano superambicioso de diversidade e inclusão e terminamos o ano com algumas métricas das quais temos bastante orgulho. Por exemplo, 41% dos contratados em 2021 foram negros ou pardos. Já estamos na direção certa. Estamos criando um câmpus em Salvador, um centro de inovação, onde esperamos estar mais perto dos clientes e também recrutar os talentos incríveis que existem lá. Também anunciamos um plano de começar a investir em startups fundadas por negros. No ano passado, no primeiro ano, doamos mais de 1 milhão de reais e também demos mentoria a essas startups. Ainda falta mais trabalho. Também existe a inclusão de mulheres. Hoje, temos no Nubank 40% de mulheres, o que é bastante alto em comparação com o setor financeiro, ou mesmo com o de tecnologia. A pauta de diversidade é uma prioridade para a gente. É um plano bem ambicioso de vários anos.

Entre os movimentos de impacto do Nubank está a escolha da cantora Anitta para o conselho de administração. Como se deu a decisão de convidá-la para esse posto? Um dos nossos valores é que ações falam mais alto do que palavras. Uma coisa é falar de diversidade, outra coisa é ter um conselho diverso. O conselho de administração é o órgão mais importante de uma organização. E me incomodava pessoalmente que os nossos conselhos eram muito homogêneos. Diversidade sempre foi um valor desde o começo do Nubank, em 2013. Eu achava isso meio contraditório. Era muito homem branco, e muitos deles brancos americanos, que nem entendiam quem é o nosso consumidor. Temos membros do conselho que são excelentes investidores de tecnologia, que conseguem agregar muito em termos de estratégia, de tática, mas faltava maior diversidade e conhecimento do nosso cliente. Em 2021, tivemos essa ideia de criar um choque de diversidade no conselho. E a Anitta fazia muito sentido para isso. Primeiramente, por ser completamente diversa desse conselho, uma mulher que nasceu numa favela do Rio de Janeiro, que representa o nosso cliente e traz uma visão que ninguém mais ali poderia trazer. Não foi uma decisão fácil. Houve muitas críticas, e ainda continuam: como assim uma artista pop num conselho de banco? Eu dizia: “Pessoal, se quisermos trazer alguém para falar do balanço contábil, do nosso modelo de crédito, não seria ela a escolhida. Mas é algo que vai além disso”.

E qual foi o resultado prático de tal escolha? Quando levamos a ideia do programa dos clientes-sócios para o nosso conselho, de oferecer de presente um BDR a 16 milhões de clientes, a primeira reação da maior parte dos conselheiros tradicionais era perguntar: “Mas e aí, como assim de presente? Qual é o retorno? O que você vai ganhar? O que o cliente vai lhe dar? Qual o valor presente desse investimento?”. Ou seja, eu diria que nenhum banco tradicional brasileiro teria aprovado esse investimento. Ninguém fez isso na história do Brasil. Mas, quando levamos isso para o conselho, a Anitta logo de cara disse: “Gente, faz todo o sentido do mundo. Vocês não têm ideia de como vai ser importante para os seus clientes, para aumentar a fidelidade, para aumentar essa conexão, para aumentar a inclusão financeira, para explicar a este povo o que significa ser um investidor. É superimportante fazer isso”. Quando existe alguém no conselho falando isso, os outros conselheiros dizem: “Ah, tá bom. Entendi!”. Faltava esse ponto de vista. Era isso que a gente queria trazer com ela, trazer diferentes pontos de vista. Esse é um exemplo perfeito do que a diversidade pode trazer para uma empresa com a base de clientes e o porte do Nubank.

Publicado em VEJA de 26 de janeiro de 2022, edição nº 2773