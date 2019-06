Zuckerberg sabia de problemas de privacidade do Facebook, diz jornal

Uma reportagem publicada nesta quarta-feira, 12, pelo jornal americano The Wall Street Journal mostrou que o presidente executivo e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, tinha ciência das práticas problemáticas que a empresa praticava quanto à privacidade de seus usuários.

Segundo o jornal, a equipe da gigante de tecnologia encontrou e-mails em que o executivo levanta dúvidas sobre algumas práticas de compartilhamento de dados dos usuários com empresas terceiras.

A equipe do jornal não teve acesso direto ao conteúdo das mensagens, mas sim a descrições do que elas continham — conforme a publicação, há a sugestão de que Zuckerberg sabia de problemas potenciais da plataforma. É algo que pode complicar a situação da empresa, atualmente sob investigação da Comissão Federal do Comércio americana (FTC, na sigla em inglês).

Se os emails forem incluídos no processo, ainda em andamento, o Facebook pode enfrentar multas e punições maiores que o previsto – nos resultados financeiros deste ano, a empresa estimou que terá de pagar entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões à autoridade regulatória americana. O inquérito tenta entender se, com o caso Cambridge Analytica, o Facebook violou um acordo feito com a FTC em 2012 – no pacto, a empresa se comprometeu a cuidar da privacidade dos dados de seus usuários.

Nos últimos dois anos, vale lembrar, o Facebook está imerso em escândalo quanto ao uso de dados, seja no caso Cambridge Analytica ou no fornecimento de informações a parceiros como fabricantes de celular e outras empresas. Com a publicação da notícia, as ações da empresa estavam em queda de 1,87%, às 13 horas e 42 minutos (horário de Brasília).

Em resposta à reportagem do Wall Street Journal, o Facebook enviou um comunicado à imprensa americana, dizendo que “colabora completamente com a investigação da FTC, fornecendo dezenas de milhares de emails, documentos e arquivos”. Um porta-voz da empresa acrescentou: “O Facebook e seus executivos, incluindo Mark Zuckerberg, sempre cumpriram com as regras vigentes. Em nenhum momento Mark ou outro funcionário do Facebook violaram as obrigações da empresa com a FTC.”

(Com Estadão Conteúdo)