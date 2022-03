Zelensky hesita adesão da Ucrânia à Otan

O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, disse que “amenizou a situação com a Otan depois que entendeu que a aliança não está pronta para aceitar a Ucrânia”, em entrevista na segunda-feira,7, para o canal americano ABC.

Quando perguntado sobre as condições de Putin para o fim da guerra, ele disse: “Estou pronto para um diálogo, não para capitalização”.

Também na segunda-feira, o porta-voz do governo russo informou as condições da Rússia para o fim do conflito. Putin pede que a Ucrânia mude a constituição do país para neutralidade, desistindo de integrar a Otan, reconhecer a Crimeia como parte da Rússia e declarar a independência das duas regiões separatistas no leste ucraniano, Luhansk e Donetsk.

Zelensky afirmou que a “a situação é mais complicada do que simplesmente reconhecer” a independência dessas regiões, por se tratar da vida das pessoas que vivem lá, e reforçou seu compromisso com os que querem fazer parte da Ucrânia. Ele ainda saudou a coragem dos ucranianos, que estão servindo ao país, como algo “sem precedentes”.

“Podemos discutir e nos comprometer em como essas questões seguirão”, disse o presidente ucraniano.