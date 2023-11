Zelensky afirma que guerra Israel-Hamas afetou envio de armas à Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou na noite de quinta-feira 16 que a guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas, que eclodiu há mais de um mês no Oriente Médio, está impactando negativamente o envio de artilharia por parte dos aliados de Kiev, prejudicando sua batalha contra a invasão russa.

O atraso no envio de artilharia dificulta, em especial, a contraofensiva ucraniana contra as forças de ocupação da Rússia, que segue sem grandes avanços cinco meses após ser lançada.

“No Oriente Médio, o que você acha que eles começaram a comprar primeiro? [Projéteis] de calibre 155”, declarou o líder em uma coletiva de imprensa. “Agora, os estoques estão vazios. Há um mínimo legal para que este ou aquele Estado faça doações. E isso não é suficiente”, completou.

De acordo com a agência de notícias AFP, porém, o líder ucraniano fez questão de não apontar dedos ou culpar aliados importantes, como os Estados Unidos, declarando que Kiev e Washington têm “relações sérias e muito fortes”.

Assim que começou a guerra no Oriente Médio, em 7 de outubro, os americanos reafirmaram sua aliança com Israel, aprovando um pacote de ajuda militar de mais de R$ 70 bilhões, US$ 20 bilhões dos quais para reabastecer os sistemas de defesa aérea Domo de Ferro e David’s Sling de Israel, bem como fornecer equipamento militar dos estoques dos Estados Unidos. Além disso, direcionaram navios de guerra para a região.

Já devido ao conflito provocado pela Rússia, os americanos doaram mais de R$ 200 bilhões em ajuda militar a Kiev desde fevereiro de 2022, mais do que qualquer outro país, de acordo com dados do Instituto para a Economia Mundial de Kiel (Alemanha).