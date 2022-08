Vulcão entra em erupção perto da capital da Islândia; Veja imagens

Um vulcão entrou em erupção nesta quarta-feira, 3, em uma montanha nos arredores de Reykjavik, capital da Islândia, afirmou o Instituto Meteorológico Islandês. A erupção ocorreu a cerca de 40 quilômetros da capital, perto do monte Fagradalsfjall, local onde, em 2021, outro vulcão entrou em erupção.

Por consequência, um “alerta vermelho” foi declarado nesta quarta para proibir que aviões sobrevoassem áreas próximas, embora helicópteros tenham sido enviados para analisar a situação, declarou o Instituto Meteorológico à agência de notícias Reuters.

Diferentemente do fenômeno em 2010 no vulcão Eyjafjallajokull, que fez com que cerca de 100.000 voos fossem adiados, a erupção desta quarta-feira não deve soltar tanta fumaça ou cinzas na atmosfera. À agência AFP, uma autoridade aeroportuária nacional afirmou que nenhum voo comercial foi afetado até o momento.

A #volcanic eruption has resumed on the #Fagradalsfjall mountain in southwest Iceland where an outbreak also took place last year, the Icelandic Meteorological Office said on Wednesday.#Reykjavik #icelandvolcano pic.twitter.com/7WBsG5G7sf

