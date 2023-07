Vulcão em erupção perto da capital da Islândia está expelindo gás tóxico

Autoridades locais alertaram nesta terça-feira, 11, que uma erupção vulcânica perto da capital da Islândia, Reykjavik, está expelindo “gás tóxico com risco de vida”. Especialistas avaliaram que a atividade magmática está diminuindo, mas se preocupam com a qualidade do ar na cidade.

A polícia islandesa restringiu o acesso ao vulcão e o Departamento de Proteção Civil e Gerenciamento de Emergências pediu aos moradores da península de Reykjanes para fecharem as janelas e desligarem sistemas de ventilação.

O departamento meteorológico islandês, chamado Vedur, disse na manhã desta terça-feira que a poluição de gás em torno da erupção, a 60 quilômetros da capital, era alta e perigosa. A fumaça também chegou a Reykjanes.

No entanto, a qualidade do ar ainda era considerada “muito boa” ou “boa” na área de Reykjavik nesta terça-feira, de acordo com o site da Agência Ambiental nacional.

Magnus Tumi Gudmundsson, professor de geofísica da Universidade da Islândia, disse à emissora islandesa RUV que as imagens mais recentes da erupção mostram que a fissura vulcânica encurtou, o fluxo de lava diminuiu e a quantidade de gás era menor.

“Isso se tornou uma erupção pequena, o que é uma notícia muito boa”, disse, acrescentando, contudo, que ainda é impossível avaliar quanto tempo o fenômeno vai durar.

A atividade vulcânica foi desencadeada por intensa atividade sísmica nos últimos dias e, segundo o governo islandês, é classificada como uma erupção de fissura, que geralmente não resulta em grandes explosões ou uma quantidade significativa de cinzas na estratosfera.

Nenhum voo saindo ou chegando à Islândia foi interrompido.

