Voo da FAB com brasileiros resgatados de Gaza decola rumo a Brasília

O voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com os 32 brasileiros resgatados da Faixa de Gaza decolou na manhã desta segunda-feira, 13, rumo ao Brasil. O avião deixou o Cairo às 6h52 no horário de Brasília e fará três escalas para reabastecimento até chegar à capital do país, na noite desta segunda. O grupo tirou foto antes do embarque e um vídeo da decolagem foi postado nas redes sociais do Itamaraty.

Os brasileiros ficaram por mais de um mês em Gaza desde o início do conflito entre Israel e Hamas. A repatriação foi atrasada pela demora na inclusão dos cidadãos do país nas listas de estrangeiros autorizados a deixar a região e pelos constantes fechamentos da passagem de Rafah por questões de segurança, em meio aos bombardeios israelenses. Do grupo original de 34 brasileiros, dois optaram por seguir em Gaza.

Assistência

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse no domingo que as 32 pessoas resgatadas de Gaza serão atendidas por equipes do Ministério da Justiça e do Desenvolvimento Social quando chegarem ao Brasil para receberem apoio. Segundo Vieira, elas poderão ser encaminhadas a familiares ou outras famílias de origem palestina que queiram recebê-las, mas também poderão ficar hospedadas em abrigos do governo. Refugiados palestinos receberão ajuda para regularizar sua situação para permanência no Brasil, com emissão de identidade, permissão de trabalho e acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O grupo de 32 brasileiros e familiares que deixou a Faixa de Gaza no domingo, 12 de novembro, acaba de decolar do Egito para o Brasil, em voo da @FAB_Oficial. pic.twitter.com/H5awzLItRO — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) November 13, 2023