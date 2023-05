‘Vivat Rex Carolus’: Charles faz juramentos e dá início à formalidade

Aos cantos de “Vivat Rex Carolus” entoados por um coral quando entrou na Abadia de Westminster, o rei Charles III prestou juramentos neste sábado, 6, como parte do início das formalidades sua coroação, 240 dias depois de herdar automaticamente o trono com a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II.

Ao lado do trono de Santo Eduardo, Charles foi apresentado à congregação como rei inconteste, em um pronunciamento que marca uma mudança de tom na monarquia ao ser feito por uma mulher.

Na abadia, assistida por cerca de 100 chefes de estado e dignitários, incluindo a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e milhões na televisão, Charles será coroado como seus predecessores desde a época de Guilherme, o Conquistador, em 1066.

Seguindo o roteiro, protocolarmente, Charles III vai ser questionado durante a cerimônia se ele vai governar o Reino Unido e as nações da Commonwealth pela lei e justiça, sempre mantendo o cristianismo na nação. Apesar do juramento religioso, o monarca também vai tomar medidas para atuar como o “Defensor das Fés”, no plural, e incluir outros grupos religiosos em uma tentativa de mostrar uma nação contemporânea e diversificada.

Durante o grande evento, Charles vai ser ungido com o óleo de crisma, feito em Jerusalém, com azeitonas colhidas no Monte das Oliveiras, no Mosteiro de Maria Madalena e no Mosteiro da Ascensão. Ele também vai ser abençoado e consagrado pelo Arcebispo antes de vestir a Coroa de Santo Eduardo – acessório de ouro maciço adornado por mais de 400 pedras preciosas, incluindo rubis e safiras.

Já a rainha consorte vai ser coroada com a Coroa da Rainha Mary, modificada com os diamantes Cullinan III, IV e V da coleção de joias pessoais da rainha Elizabeth II. Posteriormente, o adorno será substituído pela Coroa do Estado Imperial antes do final da cerimônia.

Após a coroação, Charles solicitou que uma música ortodoxa grega do Byzantine Chant Ensemble tocasse durante o serviço religioso, para homenagear seu pai, príncipe Philip, que morreu em abril de 2021. O consorte de Elizabeth, da casa alemã de Glücksburg, era um príncipe da Grécia e da Dinamarca.

Além disso, o rei contratou o músico britânico, Andrew Lloyd Webber, para compor o hino da coroação, uma das 12 peças que o rei escolheu pessoalmente.

Após a cerimônia, às 14h (10h de Brasília), Charles e Camilla vão fazer a Procissão da Coroação, uma viagem de 2,1 quilômetros de volta ao palácio de Buckingham. É provável que o público se alinhe nas ruas da rota da procissão para ter um vislumbre do monarca recém-coroado. Espera-se também que os membros da realeza apareçam na varanda do palácio para acenarem aos espectadores.