Vietnã proíbe filme da Barbie por cena com ‘imagem ofensiva’

O Vietnã proibiu a distribuição doméstica do aguardado filme “Barbie“, da Warner Bros., por conta de uma cena que afirma infringir sua soberania. De acordo com a mídia estatal do país, um trecho do filme exibe um mapa que mostra o território reivindicado unilateralmente pela China no Mar do Sul da China.

A chamada de “linha de nove traços” em forma de U é usada em mapas chineses para ilustrar suas reivindicações sobre vastas áreas do Mar do Sul da China. Dentro dessa faixa territorial, existem algumas áreas que o Vietnã considera sua plataforma continental, onde até mesmo abriu concessões de petróleo.

A “linha de nove traços” foi repudiada em uma decisão de arbitragem internacional no tribunal de Haia em 2016. Porém, Pequim se recusa a reconhecer a decisão.

“Não concedemos licença para o filme americano ‘Barbie’ ser lançado no Vietnã porque contém a imagem ofensiva da linha de nove traços”, disse Vi Kien Thanh, chefe do Departamento de Cinema, um órgão do governo encarregado de licenciar

filmes estrangeiros.

De acordo com o jornal estatal Tuoi Tre, “Barbie”, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, estava originalmente programado para estrear no Vietnã em 21 de julho, a mesma data de lançamento nos Estados Unidos. O filme não é primeiro longa estrangeiro a ser censurado no país por conta da “linha de nove traços”.

Em 2019, o governo vietnamita cancelou o filme de animação “Abominável” da DreamWorks e, no ano passado, proibiu o filme de ação “Unchartered” da Sony pelo mesmo motivo. A Netflix também já teve que remover um drama de espionagem australiano, “Pine Gap”, em 2021.

