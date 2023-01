Vídeo: O momento em que iceberg do tamanho de SP se desprende da Antártida

Um iceberg do tamanho da cidade de São Paulo se desprendeu de uma plataforma de gelo na Antártida no domingo, 22, após rachaduras se desenvolverem naturalmente nos últimos anos. O anúncio foi feito pelo grupo British Antarctic Survey (BAS), um instituto do Conselho de Pesquisa do Ambiente Natural do Reino Unido que oferece e permite pesquisas interdisciplinares líderes mundiais nas regiões polares.

O bloco de gelo de 1.550 km² e 150 metros de espessura se desprendeu da camada flutuante entre 16h e 17h de domingo, no horário de Brasília, durante uma maré alta. A cidade de São Paulo, em comparação, tem cerca de 1.520 km².

Este é o segundo maior rompimento desta área nos últimos dois anos e ocorreu uma década depois que os cientistas da British Antarctic Survey detectaram pela primeira vez o crescimento de vastas rachaduras no gelo.

