Vídeo: cenas da crise na Venezuela

VEJA esteve na Venezuela para dar rosto e voz a um número impressionante: 94,5% das pessoas ali foram empurradas para a pobreza e dois terços delas vivem na miséria – uma zona ainda mais dramática, onde o objetivo diário é renovar as forças e sobreviver.

O vídeo mostra como os venezuelanos estão lidando com a escassez e lança luz sobre alguns de seus efeitos mais cruéis – a começar pela fome. Um dos cortantes depoimentos é do adolescente Luiz Cadiz, que VEJA ouviu em 2018 e agora, de novo, com 18 anos. O tempo passou e ele segue encarando o prato vazio e elevando a sonho o que é direito básico e vital: ter comida à mesa.

VEJA também ingressou em um hospital, antes referência em Caracas, hoje depredado e sem os insumos mais elementares à vida dos pacientes. E flagrou filas e filas de veículos à espera da chance de encher o tanque – isso no país que detém uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Imagem que ilustra, aliás, uma das raizes da crise – a maior já registrada na América Latina – que assola este vizinho do Brasil.