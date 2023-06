Vídeo: Britânico é preso por escalar maior arranha-céu da Coreia do Sul

Sem equipamentos de proteção, um homem britânico foi preso na segunda-feira, 12, depois de escalar um prédio de 123 andares em Seul, capital da Coreia do Sul. Detido anteriormente após subir o edifício londrino Shard, George King-Thompson, de 24 anos, é conhecido nas redes sociais pelas atividades radicais e perigosas.

Segundo autoridades sul-coreanas, King-Thompson foi interrompido quando alcançou o 73º andar do arranha-céu mais alto do país, que também ocupa o posto de sexto mais alto do mundo. Com 555 metros, a Lotte World Tower foi percorrida quase pela metade pelo britânico, que vestia apenas bermuda, sapatos de escalada e portava uma mochila pequena.

George King-Thompson attempted to climb up Lotte World Tower in South Korea. The urban free climber was detained by the police on reaching the 73rd floor#LotteWorldTower #southkorea #climbing #cnbctv18digital pic.twitter.com/5ktGIRgJKO — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) June 12, 2023

“A equipe da Lotte teve que subir em um teleférico para convencê-lo a parar quando ele ainda estava subindo acima do 70º andar do prédio”, relatou um funcionário da Agência Nacional de Polícia. “Ele finalmente cedeu e nós o prendemos no local por obstrução de negócios oficiais. Atualmente, ele está sendo interrogado em uma delegacia de polícia no distrito de Songpa”.

O arranha-céu de Seul integra a lista de edifícios percorridos pelo britânico, condenado a seis meses de prisão em julho de 2019 pela escalada do Shard. O ex-personal trainer foi liberado após cumprir metade da pena.

Ainda assim, não satisfeito, King-Thompson se pendurou na torre Stratosphere, de 36 andares, na cidade inglesa de Stratford, e também teria sido preso por pular da montanha-russa mais alta da Europa, localizada na Espanha, no ano passado.

Em um comunicado escrito antes da aventura na Coreia do Sul, o entusiasta de acrobacias radicais afirmou que procurava “fugir das autoridades coreanas e embarcar em um voo para fora do país, imediatamente após realizar a manobra”. Mais de 90 policiais e socorristas foram enviados para a Lottle World Tower assim que King-Thompson foi visto subindo o prédio.

