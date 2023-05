Vídeo: Passageiro abre porta de emergência durante voo na Coreia do Sul

Um passageiro abriu uma porta de saída de emergência durante um voo doméstico na Coreia do Sul nesta sexta-feira, 26, causando rajadas de ar dentro da cabine antes que o avião pousasse com segurança.

De acordo com a companhia Asiana Airlines, a abertura inesperada causou dificuldades respiratórias em alguns passageiros e nove pessoas foram levadas ao hospital após o pouso.

Quando a aeronave estava a minutos de pousar, o passageiro sentado ao lado da saída de emergência abriu uma tampa e puxou uma alavanca, abrindo a porta a aproximadamente 200 metros acima do solo. Um dos passageiros do avião filmou as fortes rajadas de vento que entraram na aeronave.

Yonhap Agency: A passenger in his thirties was arrested after he opened the emergency door of the plane while it was in mid-air. The Airbus A321-200, with 200 passengers on board, landed safely hours ago in Daegu (South Korea), and 9 people were taken to hospital. pic.twitter.com/yUjPWAgF3x

