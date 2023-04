Líder sul-coreano surpreende Biden e canta ‘American Pie’ na Casa Branca

Depois de discussões tensas sobre a ameaça nuclear iminente da Coreia do Norte, a visita do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, a Washington deu uma guinada no final, quando ele surpreendeu o líder americano, Joe Biden, ao fazer uma performance da canção “American Pie”, de Don McLean, na Casa Branca.

Yoon está em visita de Estado de seis dias aos Estados Unidos, onde discutiu com Biden “o fim” de qualquer regime norte-coreano que usasse armas nucleares contra os aliados.

Mas os dois líderes tiveram tópicos mais alegres na agenda, como o jantar de Estado na Casa Branca em homenagem a Yoon, na quarta-feira 26. Após o banquete, o líder da Coreia do Sul – que é conhecido por ser uma espécie de fã de karaokê – compartilhou sua paixão pela música americana.

“Sabemos que ‘American Pie’ é uma das suas músicas favoritas”, disse Biden a Yoon, puxando-o para o palco no final da noite. O presidente sul-coreano concordou, dizendo que adorava a música, lançada em 1971, desde que estava na escola, a deixa para o americano: “Queremos ouvir você cantar”.

Oferecendo só uma resistência simbólica, Yoon respondeu: “Já faz um tempo, mas…”, e pegou o microfone.

Yoon cantou os primeiros versos da música a cappella, provocando aplausos dos convidados e surpreendendo Biden e a primeira-dama, Jill Biden. “No próximo jantar oficial que teremos, já temos nosso número musical”, disse o chefe da Casa Branca.

Biden disse a Yoon que McLean não pôde ir à Casa Branca, mas havia enviado uma guitarra autografada, com a qual o presidente dos Estados Unidos presenteou o líder sul-coreano.

Não é a primeira vez que Yoon canta em público. Na turnê da campanha presidencial em 2021, ele apareceu no famoso programa de TV sul-coreano “All the Butlers”, impressionando seus apresentadores-celebridades com a canção romântica de K-pop “No One Else”, de Lee Seung-chul.