Vídeo: Astronautas na Nasa ‘perdem’ maleta de ferramentas no espaço

As astronautas da Nasa Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara deixaram escapar uma maleta de ferramentas enquanto trabalhavam nos painéis solares da Estação Espacial Internacional (ISS). Segundo agência espacial, a perda do equipamento não coloca a tripulação em perigo, já que o risco de colisão com a estação é “baixo”. A manutenção, realizada em 1° de novembro, durou por 6 horas e 42 minutos.

“Os controladores de voo localizaram a maleta de ferramentas usando câmeras externas da estação. As ferramentas não foram necessárias para o restante da caminhada espacial”, informou o portal da Nasa. “O Controle da Missão analisou a trajetória da bolsa e determinou que o risco de novo contato com a estação é baixo e que a tripulação a bordo e a estação espacial estão seguras, sem necessidade de ação.”

Last seen by @Astro_Satoshi while floating over Mount Fuji 🗻 the 'Orbital Police' can confirm that the lost EVA gear is being tracked 🫡 https://t.co/wz4MITmAfM pic.twitter.com/eksfu9fPFw — Dr Meganne Christian (@astro_meganne) November 5, 2023

Em sua primeira caminhada espacial, a dupla substituiu 12 conjuntos de rolamentos Trundle, removeu uma barra de manuseio para a futura instalação de um painel solar extensível e configurou um cabo que interferia no funcionamento de uma das câmeras externas. Além de gerarem eletricidade para a ISS, os painéis são responsáveis pelo rastreamento do Sol.

“Moghbeli e O’Hara estão no meio de uma missão científica, vivendo e trabalhando a bordo do laboratório de microgravidade para promover o conhecimento científico e demonstrar novas tecnologias para futuras missões de exploração humana e robótica, incluindo missões lunares através do programa Artemis da Nasa”, explicou a agência.

A Agência Espacial Europeia estima que 35.290 detritos espaciais estariam sendo rastreados e detectados pelas redes de vigilância espacial. Ao todo, o lixo que circula na órbita terrestre somam 11 toneladas. Embora tenham planejado “remover e guardar” o Grupo de Radiofrequência, como são chamadas as caixas de comunicação, os astronautas não tiveram tempo o suficiente. Eles, então, participarão de uma segunda operação para concluir o objetivo.

Moghbeli foi selecionada pela Nasa em 2017 e é a comandante da missão SpaceX Crew-7, que atracou na estação em 27 de agosto deste ano. Ela é formada em Engenharia Aeroespacial com Tecnologia da Informação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com mestrado na mesma área pela Escola Naval americana.

O’Hara, por sua vez, foi estagiária do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa em 2003. Ela concluiu o bacharel em Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Kansas, tendo feito mestrado em Aeronáutica e Astronáutica pela Universidade de Purdue. Foi oficialmente selecionada pela agência em 2017 e, três anos depois, passou a ocupar o posto de Diretora de Operações na Rússia.

