Vice-premiê britânico renuncia após acusações de bullying a funcionários

O vice-primeiro-ministro do Reino Unido, Dominic Raab, anunciou sua renuncia nesta sexta-feira, 21, após uma investigação independente sobre queixas de que praticava bullying e assédio moral contra funcionários. A perda do terceiro membro sênior do governo por condutas pessoais impróprias em apenas seis meses coloca ainda mais pressão sobre os esforços do premiê Rishi Sunak de passar credibilidade e integridade.

Raab renunciou em uma carta a Sunak antes que o relatório sobre as práticas de bullying fosse publicado. “Pedi o inquérito e comprometi-me a renunciar se fosse constatado qualquer tipo de intimidação”, diz o documento. “Eu acredito que é importante manter minha palavra”.

Em resposta, Sunak disse ter aceitado a renúncia com profunda tristeza, mas que é importante que ministros sigam os mais altos padrões. Na prática, Raab não tinha poderes formais como vice-premiê, mas substituía Sunak em casos de ausência no Parlamento.

A renúncia, no entanto, é vista como um passo muito pequeno para melhorar a percepção pública do governo após escândalos de festas privadas que derrubaram Boris Johnson e as políticas econômicas fracassadas que derrubaram Liz Truss.

Na semana passada, o Comissário de Normas do Parlamento do Reino Unido abriu uma investigação sobre o próprio Sunak. Um porta-voz de Sunak disse à agência de notícias Reuters que o inquérito está ligado à participação de sua esposa, Akshata Murthy, em uma empresa de cuidados infantis.

O partido Liberal Democrata, parte da oposição ao governo do Partido Conservador, pediu uma investigação depois que a mídia britânica revelou que a primeira-dama, filha do bilionário Narayana Murthy (apelidado de “Bill Gates indiano”), era acionista de uma empresa que se beneficiaria de uma política de financiamento para creches, anunciada no orçamento de março.