Vestido da princesa Diana bate recorde e é leiloado por R$ 5,6 milhões

Um vestido usado pela princesa Diana foi leiloado neste domingo 17 pelo valor recorde de 904.262 libras (cerca de R$ 5,6 milhões), superando em 11 vezes o valor estimado. A peça foi estreada pela então Princesa de Gales em 1985, durante um jantar com o prefeito de Florença, na Itália, mas repetida por ela em outras ocasiões, como a ida à Orquestra Sinfônica de Vancouver, no Canadá, no ano seguinte.

Trata-se de um vestido preto de veludo, com ombreiras, laço grande e faixa. A saia de organza azul na altura de uma bailarina representava ao seu patrocínio ao English National Ballet, fundada pela Dama Alicia Markova e Sir Anton Dolin, e revelava o amor de Diana pela dança clássica.

O tecido foi selecionado pelo renomado comerciante têxtil Jakob Schlaepfer, com design de Jacques Azagury. As estrelas metálicas foram bordadas manualmente pela equipe do estilista marroquino-britânico. Diana deu vida a vários desenhos de Azagury enquanto era membro ativo da família real.

Recorde e outras peças do evento

O traje quebrou o recorde da roupa de Diana mais cara a ser leiloada. Ele supera o vestido de veludo de 1991, do designer britânico Victor Edelstein, que alcançou a marca de 476.437 libras (aproximadamente R$ 2,9 milhões), em janeiro deste ano. Vendido no Julien’s Auctions em Hollywood, a vestimenta acompanha uma ilustração correspondente e é considerada um item de colecionador.

Outros itens à venda no mesmo evento incluíam sua famosa blusa de crepe rosa, com gola de babados e pregas soltas na frente, usada por Diana na foto de noivado, em 1981, capturada e eternizada pelo então fotógrafo real Lord Snowdon. Ela também superou as expectativas, sendo vendida por 300.990 libras (mais de R$ 1,8 milhão), quase quatro vezes a estimativa.

O evento também disponibilizou um vestido da Givenchy usado pela renomada atriz Audrey Hepburn na comédia “Charade”, de 1963; um look sem mangas desfilado pela atriz Gloria Swanson no noir “Crepúsculo dos Deuses”, de 1950; e o traje de marinheiro da cantora e atriz Barbra Streisand, chamado “My Name Is Barbra”, de 1965.