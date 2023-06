‘Velho amigo’: Bill Gates visita Xi em Pequim para reaproximar EUA e China

O presidente chinês, Xi Jinping, chamou o empresário americano Bill Gates de “velho amigo” nesta sexta-feira, 16, e disse esperar que eles possam cooperar de uma forma que beneficie tanto a China quanto os Estados Unidos. Gates está em Pequim para reuniões com o alto escalão do governo comunista do país.

A reunião aconteceu na casa de hóspedes estatal de Diaoyutai, em Pequim, onde os líderes da China tradicionalmente recebem convidados estrangeiros importantes. Gates foi o primeiro americano que Xi encontrou nos últimos três anos, marcados pelas restrições da pandemia e deterioração das relações sino-americanas, e disse que estava muito feliz em ver o cofundador e filantropo da Microsoft.

“Costumo dizer que a base das relações entre Estados Unidos e China está com seu povo. Coloco minhas esperanças no povo americano”, disse Xi. “Com a atual situação global, podemos realizar várias atividades benéficas para nossos dois países e povos, atividades que beneficiam a humanidade como um todo.”

Chegando em Pequim na noite de quarta-feira 14, Gates afirmou que disse estar “honrado” por ter a chance de conhecer o presidente chinês. Em um post em seu blog pessoal, o cofundador da Microsoft disse que ele e Xi discutiram os desafios globais de saúde e desenvolvimento, bem como a desigualdade na saúde e as mudanças climáticas.

A ascensão global da Inteligência Artificial (IA) também foi assunto da conversa e Xi disse que que dá as boas-vindas a empresas americanas, incluindo a Microsoft, que trazem sua tecnologia para a China. Além disso, os dois discutiram o possível desenvolvimento da Microsoft na China.

Gates deixou o conselho da Microsoft em 2020 para se concentrar na filantropia nas áreas de saúde, educação e mudanças climáticas. A última reunião relatada entre Xi e o empresário foi em 2015, quando eles se encontraram à margem do fórum Boao, na província de Hainan. No início de 2020, Xi escreveu a Gates agradecendo a ele e à Fundação Bill & Melinda Gates por prometer assistência à China.

Além de se encontrar com Xi, Gates fez um discurso no Global Health Drug Discovery Institute sobre a necessidade de usar tecnologia para resolver os desafios globais de saúde. A Fundação Bill & Melinda Gates e o governo municipal de Pequim, que fundou o instituto com a Universidade de Tsinghua, também se comprometeram a fornecer US$ 50 milhões (R$ 240 milhões, na cotação atual) cada para aumentar a capacidade do instituto de descobrir novos medicamentos.

Xi parou de viajar para o exterior por quase três anos, quando a China fechou suas fronteiras durante a pandemia de Covid-19. Desde a reabertura, no final do ano passado, suas reuniões internacionais foram principalmente com outros líderes de governo. Vários CEOs chegaram a visitar a China nesse período, mas a maioria se reuniu apenas com ministros.

A visita de Gates ocorre antes da chegada do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Pequim. A viagem, adiada desde fevereiro devido ao incidente envolvendo um suposto balão espião chinês que invadiu o espaço aéreo americano, tem objetivo de estabilizar as relações entre as duas maiores economias do mundo.

A comunidade empresarial internacional tem olhado para Pequim com mais cautela devido ao aumento do foco do país em segurança e suas tensões com Washington no Estreito de Taiwan.

Na última quarta-feira, Blinken teve uma conversa tensa por telefone com o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang. O chanceler disse que os Estados Unidos deveriam parar de se intrometer nos assuntos chineses e prejudicar sua segurança nacional. Resta ver o que a visita vai alcançar.