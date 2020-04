União Europeia anuncia plano de 100 bi de euros para salvar empregos

A União Europeia anunciou nesta quinta-feira, 2, um plano no valor de 100 bilhões de euros com o objetivo de frear o aumento do desemprego no bloco devido a pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse acreditar que os 27 países integrantes do bloco apoiarão o novo “plano Marshall”, fazendo referência ao fundo criado no pós-guerra pelos Estados Unidos para a reconstrução da Europa.

Para arrecadar os 100 bilhões, a União Europeia fará empréstimos em instituições financeiras internacionais. O plano consiste em emprestar o dinheiro para os países integrantes do bloco poderem arcar com parte dos salários, num esquema em que o trabalhador cumpre uma jornada de horas reduzida, mas recebe seu salário sem descontos. O empregador, por outro lado, custearia apenas as horas trabalhadas do empregado.

Os termos do empréstimo entre a União Europeia e os países integrantes do bloco serão revisados a cada 12 meses.

Continua após a publicidade

Leyen defendeu o pacote associando-o a outras medidas similares adotadas por países como a Alemanha,após a crise financeira de 2008. “Será suficiente? Estamos falando em 100 bilhões de euros em empréstimos”, disse. “É uma quantia muito grande de dinheiro (…) É o apoio mais massivo que a União Europeia apresentou até agora”.

Para ter acesso ao fundo, no entanto, o país deverá estar “com um distúrbio severo e ameaçador em sua economia”. O Reino Unido não terá direito ao dinheiro, devido ao Brexit – o processo de saída da União Europeia aprovado em janeiro deste ano.

Desculpas à Itália

A presidente afirmou que a proposta é um exemplo da solidariedade europeia. Mas o bloco sofre críticas devido ao pouco apoio que deu aos países mais afetados pelo vírus, como a Itália e a Espanha.

Em um artigo publicado no jornal italiano La Repubblica, na terça-feira 31, Leyer pediu desculpas ao povo italiano. “Peço desculpas. Estamos com vocês”, disse. “Hoje a Europa está se mobilizando junto da Itália. Mas isso nem sempre foi o caso. Tem de ser reconhecido que ,no início da crise, diante da necessidade de uma resposta conjunta de toda a Europa, muitos pensaram que era um problema de nível nacional”.

Continua após a publicidade

A Europa se tornou a região mais afetada pela pandemia de coronavírus. Segundo o último boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS), o continente europeu é responsável por 464.212 casos de Covid-19 e mais de 30.000 mortes. Em segundo lugar estão as Américas, com 188.751 casos e 3400 mortes.

No entanto, a OMS compila somente os números das últimas 24 horas. A Johns Hopkins University, que faz o monitoramento em tempo real do número de casos e mortes, mostra que a pandemia já infectou quase um milhão de pessoas e matou cerca de 50.000 em todo o mundo. No Brasil, foram confirmadas 7.031 infecções e 252 mortes.