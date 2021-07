Um dia após cirurgia, Papa Francisco está bem e consciente

O Papa Francisco se encontra em boas condições e respirando normalmente, depois de fazer uma cirurgia no intestino grosso, no domingo, 4, de acordo com o Vaticano. A operação, em que foi removido metade do cólon do Papa, durou aproximadamente três horas.

“Sua Santidade o Papa Francisco está em bom estado geral, consciente e respirando sozinho”, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, em nota divulgada pela Santa Sé.

Francisco continua internado na Policlínica Gemelli, em Roma, em uma suíte especial reservada para papas, e segundo Bruni é esperado que ele fique lá por sete dias.

O pontífice sofre de estenose diverticular sintomática do cólon, uma inflamação na parede do intestino grosso.

O procedimento foi realizado por meio de uma hemicolectomia esquerda, que consiste na remoção do lado esquerdo do cólon, e depois as partes saudáveis ​​restantes do intestino grosso são unidas.

Ele foi internado de forma completamente anônima, no domingo, após a oração dominical do Angelus, e estava acompanhado apenas do motorista e de pessoas próximas.

A operação causou surpresa, mas o Vaticano informou que já estava marcada. Antes da cirurgia, na Praça de São Pedro, onde Francisco aparece regularmente na janela para abençoar os fiéis, ele anunciou que sua próxima viagem seria em setembro, para Hungria e Eslováquia.

Caso ele ainda esteja hospitalizado, o próximo encontro que aconteceria no domingo, na Praça de São Pedro, pode ser da janela do quarto em que ele está na Policlínica Gemelli.