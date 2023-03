Última integrante do grupo antinazista Rosa Branca morre aos 103 anos

A última sobrevivente do movimento antinazista Rosa Branca, Traute Lafrenz, morreu nesta segunda-feira, 6, aos 103 anos, informou obituário publicado no The Charles Post and Courier. Depois da II Guerra, Lafrenz emigrou para os Estados Unidos e se casou com o médico Vernon Page, que posteriormente se aposentou na Carolina do Sul.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, expressou condolências à família nesta sexta-feira e descreveu Lafrenz como uma “mulher maravilhosa e imensuravelmente corajosa”.

“Sua mãe foi uma das poucas que, diante dos crimes do nazismo, teve a coragem de ouvir sua consciência e enfrentar a ditadura, o fascismo e a guerra”, disse Steinmeier aos filhos de Lafrenz.

Em sua homenagem, ele também reiterou que as ações de Lafrenz serviram de “inspiração para os jovens que fazem campanha por liberdade e democracia nos dias de hoje”.

+ Campanha joga luz sobre intolerância no Dia de Memória do Holocausto

Continua após a publicidade

Nascida em Hamburgo em 3 de maio de 1919, ela se mudou para Munique aos 22 anos para estudar medicina e em seguida conheceu Hans Scholl. Por meio dele, conheceu outros estudantes que também se opunham aos nazistas. Meses depois, participou dos arriscados esforços do Rosa Branca, um grupo de caráter não violento que surgiu na Alemanha durante a II Guerra para distribuir panfletos denunciando Hitler e seu regime.

Em 1943, vários membros, incluindo Hans e sua irmã Sophie Scholl, foram executados por suas atividades. Lafrenz também chegou a ser presa pelo polícia, mas conseguiu esconder o verdadeiro envolvimento com o grupo e foi condenada a apenas um ano de prisão.

+ Comunidade judaica homenageia vítimas do Holocausto em novo memorial no RJ

Depois de solta, ela foi novamente detida até que as tropas americanas a libertaram de uma prisão em Bayreuth, em abril de 1945, dias antes do fim da II Guerra. Quando emigrou para os EUA, Lafrenz trabalhou em um hospital em San Francisco, morando mais tarde em Hayfork, na Califórnia, e depois em Evanston, Illinois.

De acordo com o obituário, ela deixou uma filha e três filhos, além de vários netos e bisnetos.

Continua após a publicidade