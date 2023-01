Comunidade judaica homenageia vítimas do Holocausto em novo memorial no RJ

O Memorial às Vítimas do Holocausto Deputado Gerson Bergher inaugurado nesta quinta já receberá na semana que vem a programação da Confederação Israelita do Brasil do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. O espaço fica no Mirante do Pasmado, no Rio de Janeiro.

A cerimônia terá o tradicional acendimento das velas em memória das vítimas e a participação de sobreviventes do Holocausto, autoridades políticas, religiosas, institucionais, lideranças comunitárias e jovens.

Durante o regime nazista, seis milhões de judeus foram exterminados na Europa. Para Claudio Lottenberg o evento que ocorre em 27 de janeiro reforça a luta contra o discurso de ódio e fortalece a democracia, inclusão e equidade.

“Este evento representa um momento de recordação de um dos mais vergonhosos capítulos da história da humanidade”.

Apoiado pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ), pela Associação Cultural Memorial do Holocausto/RJ e pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), a homenagem será às 10h da sexta-feira, 27.

A ONU escolheu, em 2005, 27 de janeiro como Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Nesta data, tropas soviéticas liberaram o campo de concentração e extermínio de Auschwitz, localizado na Polônia, em 1945.

