UE recolhe mais de 9 bi de euros para refugiados ucranianos

A União Europeia anunciou neste sábado, 9, que já recolheu 9,1 bilhões de euros (equivalente a mais de 46 milhões de reais) para ajudar os refugiados da guerra na Ucrânia, por meio de um evento chamado Stand Up for Ukraine, que acontece em Varsóvia, na Polônia.

“Hoje conseguimos 9,1 bilhões de euros para as pessoas que fogem da invasão, dentro e fora da Ucrânia. E mais virão! Continuaremos dando suporte. E quando as bombas pararem de cair, ajudaremos o povo da Ucrânia a reconstruir seu país”, escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. O valor ainda deve aumentar, pois o evento ainda não terminou.

