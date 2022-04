Boris Johnson faz visita surpresa a Kiev e encontra Zelensky

O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, fez uma visita surpresa à Ucrânia e fez uma reunião com o presidente do país, Volodymyr Zelensky, na manhã deste sábado (9), em meio à guerra contra a Rússia, que já dura quase dois meses. Embora a visita tenha sido amplamente divulgada pela imprensa internacional, o conteúdo das conversas ainda não foi relevado.

A página da embaixada da Ucrânia no Reino Unido publicou uma foto do encontro, legendada apenas com a palavra “surpresa”.

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

Nos últimos dias de Guerra, a Rússia tem aliviado a pressão militar ao redor da capital ucraniana, que fica no centro do país, em uma reorganização de tropas, que segundo analistas, tem objetivo de reforçar o ataque ao oeste do país, nas regiões de população russa que reivindica independência. Ao avançar por cidades onde os russos estavam baseados para o ataque a Kiev, ucranianos têm denunciado massacres contra a população civil local.