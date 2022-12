UE estabelece limite de preço do gás para estancar crise energética

Os ministros de Energia da União Europeia concordaram nesta segunda-feira, 19, em colocar um limite no preço do gás após semanas de negociações sobre a medida emergencial. O assunto dividiu opiniões em todo o bloco econômico, que tenta encontrar soluções para a crise energética gerada pela guerra na Ucrânia.

O teto é mais uma tentativa de diminuir o preço do gás nos 27 países que compõem a União Europeia. As contas de energia aumentaram assim como a inflação, que bateu nível recorde este ano, após a Rússia cortar a distribuição de gás para os países europeus.

A fim de facilitar a aprovação do teto de preços, o ministro da indústria da República Tcheca, Jozef Sikela, que ocupa a presidência rotativa do bloco, estabeleceu que a medida seria aprovada pela maioria qualificada, o que representa 55% dos países membros. Outra exigência é que as nações precisam representar pelo menos 65% da população.

Os ministros concordaram em colocar limite caso os preços excedam 180 euros por megawatt-hora durante três dias no contrato do primeiro mês do hub de gás holandês, Title Transfer Facility (TTF), que serve como referência para a Europa. O teto também vai ser válido caso a diferença entre o preço do gás natural liquefeito (GNL) do TTF e do preço de referência for superior a 35 euros no mesmo período.

“Conseguimos encontrar um acordo importante que protegerá os cidadãos da disparada dos preços da energia”, afirmou Sikela.

O acordo entra em vigor a partir do dia 15 de fevereiro de 2023 após ser aprovado pelos países por escrito. Uma vez que o limite entrar em vigência, nenhuma negociação nos contratos da TTF no primeiro mês serão permitidas. A nova regra também inclui a limitação do preço em caso de riscos para a segurança do abastecimento, estabilidade financeira, fluxos de gás dentro do bloco ou risco de aumento de demanda sejam identificados.

