Reino Unido entra em recessão e sobe impostos para contornar crise

A situação econômica no Reino Unido continua complicada e mostra que a região ainda percorrerá um longo caminho para se recuperar do agravamento econômico provocado pela pandemia da Covid-19, pela guerra da Rússia contra a Ucrânia e pelas políticas equivocadas da ex-primeira-ministra Liz Truss. Depois de anunciar um recorde em 41 anos na inflação do Reino Unido devido aos aumentos no preço de energia, nesta quinta-feira, 17, o ministro das finanças, Jeremy Hunt, anunciou que o país entrou em recessão.

Em pronunciamento feito no Parlamento com base em dados do Gabinete de Responsabilidade Orçamental (OBR), Hunt afirmou que a inflação prevista para 2022 é de 9,2%, enquanto o crescimento do PIB é de 4,2%. Já para 2023, a expectativa de inflação é de 7,4%, enquanto o PIB retrairá 1,4%.

Para amenizar a crise, Hunt anunciou mudanças na política fiscal, entre elas aumentar de 25% para 35% a taxa sobre lucros inesperados de empresas do setor de petróleo e gás entre janeiro de 2023 e março de 2028, além de reduzir de 150 mil libras para 125,14 mil libras o piso anual da alíquota máxima de 45% do imposto de renda durante inicialmente dois anos. Haverá, ainda, um imposto temporário de 45% sobre o lucro de empresas energéticas.

Além disso, há a previsão de redução do subsídio de dividendos de 2 mil para 1 mil libras anuais em 2023, bem como para 500 libras em abril de 2024. Está prevista também a redução da dívida pública sobre o PIB a partir de 5 anos após o período de rolagem da dívida. Estima-se que a carga tributária chegará a 37,1% do PIB, a mais alta desde a 2ª Guerra Mundial e, com o pacote, o governo arrecadará 14 milhões de libras em 2023.

