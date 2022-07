UE aprova adoção do euro pela Croácia a partir de 2023

Nesta terça-feira, 12, os ministros das Finanças da União Europeia deram sinal verde para a Croácia adotar a moeda única do euro a partir de 1º de janeiro de 2023.

“Gostaria de parabenizar meu colega, Zdravko Maric, e toda a Croácia por se tornar o 20º país a aderir à zona do euro”, disse Zbynek Stanjura, ministro das Finanças da República Checa, que ocupa atualmente a presidência rotativa do bloco.

A mudança da Croácia da kuna para o euro em 2023 ocorrerá menos de uma década após a ex-república iugoslava ingressar na União Europeia e estabelecerá um novo marco na integração adicional do bloco.

“Este é um momento de celebração e um ato de convicção”, disse Christine Lagarde, chefe do Banco Central Europeu, em uma cerimônia de assinatura em Bruxelas.

“Toda a Croácia decidiu e ficou convencida do valor de aderir à zona do euro”, acrescentou.

Ao adotar os textos jurídicos necessários para a mudança histórica, os ministros fixaram oficialmente o euro em 7,53450 kunas croatas.

O mais novo membro se junta ao grupo em um momento difícil para o euro, com a moeda pairando perto da paridade com o dólar americano, sintoma de uma iminente crise de custo de vida na economia europeia.

“Estamos todos enfrentando desafios muito fortes nos dias de hoje, mas, obviamente, com políticas e medidas coordenadas, acho que podemos lidar com esses desafios”, disse Zdravko Maric em encontro com seus colegas em Bruxelas.

Para aderir ao euro, a Croácia cumpriu condições rígidas, incluindo manter a inflação na mesma faixa de seus pares da União Europeia, além de adotar gastos públicos sólidos.

A Croácia expressou vontade de adotar a moeda única ao ingressar no bloco em 2013, e a decisão de permitir a entrada de Zagreb ocorre quando o euro acaba de comemorar seu 20º aniversário.

Em 1º de janeiro de 2002, milhões de europeus em 12 países trocaram a lira, o franco, o marco alemão e a dracma por notas e moedas de euro. Desde então, eles se juntaram a outros sete países: Eslovênia em 2007, Chipre e Malta em 2008, Eslováquia em 2009, Estônia em 2011, Letônia em 2014 e, finalmente, Lituânia em 2015.

A Bulgária é o próximo país na fila para aderir ao euro e declarou sua vontade de adotá-lo a partir de 1º de janeiro de 2024.

No entanto, os membros da zona do euro estão preocupados com a estabilidade de longo prazo da economia búlgara e Sofia ainda não obteve o mesmo apoio político que a Croácia. Os governos da União Europeia estão receosos de repetir os erros do passado, quando países como a Grécia fizeram transições às pressas para a moeda única enquanto suas economias estavam instáveis, contribuindo para a crise da dívida da zona do euro.

Como os cidadãos que adotaram o euro antes do governo, muitos croatas temem que a medida leve a um aumento nos preços – em particular de que as empresas arredondarão os preços quando os converterem dos kunas.

O vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, insistiu que a adesão ao euro “trará benefícios econômicos tangíveis” para a Croácia.

O uso do euro “tornará mais fácil e atraente investir em seu país. Diminuirá as barreiras para as empresas e eliminará os custos de câmbio”, acrescentou.

