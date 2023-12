UE abre negociações para adesão de Ucrânia e Moldávia

Giro VEJA - quinta, 14 de dezembro

A negociação de território da Guiana e o hacker que invadiu conta de Janja

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se encontrou nesta quinta-feira, 14, com Irfaan Ali, da Guiana. A reunião, mediada pelo Brasil, tratou sobre a situação em Essequibo, região rica em petróleo que virou alvo de tensão depois que Caracas anunciou que anexaria a área à Venezuela. As negociações, o hacker que invadiu a conta da primeira-dama, Janja, no X e as discordâncias sobre as tarifas de transporte público em São Paulo são destaques do Giro VEJA.