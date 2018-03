Ucraniano admite ter exportado material militar dos EUA para Rússia

Um ucraniano naturalizado americano que vive na Flórida se declarou culpado pelo crime de conspirar para exportar ilegalmente para a Rússia material de uso militar dos Estados Unidos, como dispositivos de visão térmica e munições.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Vladimir Nevidomy, de 31 anos, que morava na cidade de Hallandale Beach, também admitiu ter falsificado passaportes para enviar o armamento à Rússia.

Clientes de Nevidomy na Rússia entraram em contato com ele por e-mail entre abril e novembro de 2013 para comprar rifles com mira telescópica, equipamentos de visão térmica noturna e munição.

Nevidomy conseguia os itens com vendedores do sul da Flórida, onde é possível comprar armas, binóculos e outros itens militares, e os enviava para um cúmplice na Rússia. As armas eram escondidas dentro de caixas com artigos para casa.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, armamentos comprados dentro do território americano não podem ser exportados sem a autorização do Departamento de Estado.

A audiência para a sentença de Nevidomy vai ocorrer no dia 25 de maio. Ele pode ser condenado a até cinco anos de prisão.

(Com EFE)