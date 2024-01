Ucrânia pede investigação internacional sobre queda de avião russo

O governo da Ucrânia fará o possível para assegurar uma investigação internacional sobre a queda de um avião de transporte militar russo, disse nesta quinta-feira, 25, um conselheiro do país, um dia depois de a Rússia ter acusado Kiev pelo incidente. A aeronave levava 74 pessoas, incluindo 65 prisioneiros de guerra ucranianos que seriam trocados por russos, e caiu perto de Belgorod, cidade no sudoeste russo, matando todos que estavam a bordo.

Kiev rejeita partes da narrativa usada por Moscou e não confirmou que havia prisioneiros russos a bordo.

“Exigimos uma investigação internacionalmente reconhecida”, disse Dmytro Lubinets, comissário do Parlamento ucraniano para os direitos humanos, acrescentando que enviaria cartas às Nações Unidas e à Cruz Vermelha.

Na quarta-feira, à agência de notícias Reuters, Mykhailo Podolyak, conselheiro presidencial ucraniano, disse que “comentários virão um pouco mais tarde” e que “é necessário tempo para esclarecer todos os dados”.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, no entanto, “a liderança ucraniana estava bem ciente de que, de acordo com a prática estabelecida, os militares ucranianos seriam levados hoje em aviões de transporte militar para o campo de aviação de Belgorod para serem trocados”.

“Segundo um acordo anterior, este evento aconteceria à tarde no posto de controle de Kolotilovka, na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia”, disse a pasta em documento, acrescentando que, “ao cometer este ato terrorista, a liderança ucraniana mostrou sua verdadeira face” e “desconsiderou a vida de seus próprios cidadãos”.

A região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, tem sido alvo de ataques frequentes da Ucrânia nos últimos meses, incluindo um ataque com mísseis em dezembro que matou 25 pessoas. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma Estatal, a Câmara baixa do Parlamento russo, disse que a Câmara iria preparar um apelo ao Congresso dos EUA e ao Parlamento alemão “para que os seus legisladores possam finalmente ver claramente quem estão ajudando, quem estão financiando”.

Um vídeo postado no aplicativo de mensagens Telegram pelo Baza, canal ligado aos serviços de segurança russos, e verificado pela agência Reuters, mostrou uma grande aeronave caindo no chão perto da vila de Yablonovo, na região de Belgorod, e explodindo em uma enorme bola de fogo.

Assista abaixo:

https://x.com/igorsushko/status/1750095213174153292