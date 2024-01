Rússia acusa Ucrânia de abater avião com 65 ucranianos a bordo

A Rússia acusou a Ucrânia de ter abatido o avião de transporte militar que caiu perto de Belgorod, cidade no sudoeste do país, nesta quarta-feira, 24. De acordo com o Kremlin, a aeronave levava 74 pessoas, incluindo 65 prisioneiros de guerra ucranianos que seriam trocados por russos, e todos morreram.

“A liderança ucraniana estava bem ciente de que, de acordo com a prática estabelecida, os militares ucranianos seriam levados hoje em aviões de transporte militar para o campo de aviação de Belgorod para serem trocados”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores russo em comunicado. “Segundo um acordo anterior, este evento aconteceria à tarde no posto de controle de Kolotilovka, na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.”

Segundo a pasta, “ao cometer este ato terrorista, a liderança ucraniana mostrou sua verdadeira face” e “desconsiderou a vida de seus próprios cidadãos”.

A região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, tem sido alvo de ataques frequentes da Ucrânia nos últimos meses, incluindo um ataque com mísseis em dezembro que matou 25 pessoas. Vyacheslav Volodin, presidente da Duma Estatal, a Câmara baixa do Parlamento russo, disse que a Câmara iria preparar um apelo ao Congresso dos EUA e ao Parlamento alemão “para que os seus legisladores possam finalmente ver claramente quem estão ajudando, quem estão financiando”.

À agência de notícias Reuters, Mykhailo Podolyak, conselheiro presidencial ucraniano, disse que “comentários virão um pouco mais tarde” e que “é necessário tempo para esclarecer todos os dados”.

Um vídeo postado no aplicativo de mensagens Telegram pelo Baza, canal ligado aos serviços de segurança russos, e verificado pela agência Reuters, mostrou uma grande aeronave caindo no chão perto da vila de Yablonovo, na região de Belgorod, e explodindo em uma enorme bola de fogo.

Assista abaixo:

https://x.com/igorsushko/status/1750095213174153292?s=20

A Ucrânia rebateu a informação, dizendo que suas forças armadas realmente abateram o avião militar russo, mas, de acordo com o jornal local Ukrainskaya Pravda, citando fontes da defesa, o avião transportava mísseis antiaéreos S-300.

Esses projéteis foram utilizados em devastadores ataques em Kharkiv na terça-feira 23, a segunda maior cidade da Ucrânia. Ao menos dezoito pessoas morreram devido à salva de 41 mísseis russos, incluindo uma menina de 9 anos e a sua mãe.

