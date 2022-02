Ucrânia exige explicações da Rússia em 48 horas

A Ucrânia pediu à Rússia que explique suas atividades militares nas fronteiras nas próximas 48 horas, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, nesta sexta-feira (11).

“Ativamos oficialmente o mecanismo de redução de risco de acordo com o parágrafo III do Documento de Viena e solicitamos à Rússia que forneça explicações detalhadas sobre as atividades militares nas áreas adjacentes ao território da Ucrânia e na Crimeia temporariamente ocupada”, disse Dmytro Kuleba, em comunicado.

Kuleba pediu que o país vizinho desse explicações detalhadas sobre os objetivos do país, localização precisa de onde as tropas se encontram e datas de conclusão de suas atividades militares.

Também pediu que a Rússia informasse o número de soldados e os tipos de equipamentos envolvidos na operação.

“A Rússia tem 48 horas para responder. Em caso de ausência de resposta ou de sua insuficiência/irrelevância, a Ucrânia se dirigirá à Rússia, bem como a outros estados participantes do Documento de Viena, para convocar uma reunião extraordinária onde a Rússia terá que prestar explicações”, observou.

Acredita-se que a Rússia tenha reunido mais de 100 mil soldados próximos a fronteira da Ucrânia, e os Estados Unidos informaram hoje, por meio de imagens de satélites, que novos militares estão chegando nas concentrações.

Putin nega que haverá um ataque, mas faz uma série de exigências, como não aceitar a Ucrânia na OTAN e a retirada de tropas de alguns ex-Estados soviéticos, que o ocidente reluta em atender.