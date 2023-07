Ucrânia diz que conquistou pequenos avanços contra forças russas

A Ucrânia informou nesta terça-feira, 25, que conquistou pequenos avanços contra a Rússia no sul do país e nos arredores de Bakhmut, no leste. Os avanços fazem parte da contraofensiva iniciada no início do mês passado.

Os ucranianos estariam tentando avançar em direção à costa sul para romper uma ponte terrestre entre a Rússia e a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. O progresso tem sido mais lento do que o esperado, mas Kiev disse que está tentando minimizar as baixas enquanto suas forças enfrentam linhas defensivas fortificadas.

Andriy Kovaliov, porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, disse que seus soldados avançaram na direção da vila de Staromayorske, no sudeste do país, perto de assentamentos reconquistados no mês passado na região de Donetsk. Além disso, declarou que as forças ucranianas estão reforçando as posições recém-conquistadas, mesmo com uma forte resistência russa.

No leste do país, soldados ucranianos expulsaram batalhões russos próximos ao vilarejo de Andriivka, que fica nas proximidades da cidade destruída de Bakhmut, capturada pelas forças inimigas em maio. Kiev também conduziu operações ofensivas ao norte e ao sul de Bakhmut.

De acordo com a agência de notícias Reuters, citando um alto funcionário de defesa, a Ucrânia retomou mais de 192 quilômetros quadrados de território no sul e 35 quilômetros quadrados no leste desde o início da contraofensiva.

Os avanços foram auxiliados por armas fornecidas pelo Ocidente. Porém, a Rússia ainda controla vastas extensões de território ucraniano e continua a realizar ataques aéreos constantes em todo o país, tornando a contraofensiva mais suada do que o esperado.

