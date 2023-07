Ataques de drones russos destroem armazéns de grãos no rio Danúbio

Um ataque de drones russos contra um porto ucraniano no rio Danúbio destruiu infraestrutura de armazenamento de grãos, afirmaram autoridades locais nesta segunda-feira 24. Desde que Rússia anunciou sua retirada do acordo que permitia Kiev enviar trigo, milho e outros produtos pelo Mar Negro, no dia 17 de julho, o Danúbio se tornou uma rota importante de exportação para a Ucrânia.

Apenas um dia depois que a Rússia se retirou do acordo de grãos, os mercados globais viram os preços dos grãos subirem em até 8%. Esse colapso do acordo também significa que a Rússia retomou os ataques a portos da Ucrânia, que tinham sido suspensos quando o governo russo ainda participava do pacto.

Além do armazém localizado no Danúbio, um outro depósito de grãos também foi destruído na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro. O local também tem sido alvo de ataques quase todas as noites e, segundo autoridades, mais de 60 mil toneladas de grãos foram destruídas nas últimas semanas. A região abrange os portos de Danúbio, Reni e Izmal. Neste domingo, 23, a cidade de Odessa também foi alvo de drones russos, que chegaram a destruir uma catedral, matando uma pessoa deixando 19 feridas.

O governador de Odessa, Oleh Kiper, afirmou em seu canal no Telegram que a Rússia atacou a infraestrutura durante quatro horas seguidas com drones. Ele também comentou que um galpão que continha grãos e tanques também foi destruído. Outras autoridades informaram que três depósitos foram bombardeados.

No entanto, dos 15 drones envolvidos no ataque desta segunda, três foram destruídos pelas defesas aéreas da Ucrânia. De acordo com as autoridades, quatro pessoas ficaram feridas.

O presidente da Romênia, Klaus Yohannis, também condenou o ataque “muito próximo” ao seu país.

“Essa recente escalada representa sérios riscos para a segurança no Mar Negro. Também afeta o trânsito de grãos da Ucrânia e, assim, a segurança alimentar global”, disse no Twitter.

Segundo a mídia romena, os soldados e marinheiros no lado oposto do rio puderam ver luzes brilhantes e ouvir a aproximação dos drones e as explosões. Este é o ataque mais próximo do território romeno desde o início da guerra. O rio Reni fica a cerca de 200 metros da Romênia, enquanto que Danúbio fica localizado a 10 quilômetros da cidade portuária romena de Galati.

O Danúbio, assim como outras rotas rodoviárias e ferroviárias da Ucrânia para a Polônia, Romênia e os países vizinhos, foram desenvolvidos como canais de exportação desde a invasão russa. Ao todo, dois milhões de toneladas de grãos foram exportadas pelo rio no último ano – em comparação com 600 mil toneladas no ano anterior.

No entanto, essas rotas só conseguem transportar uma fração do que a Ucrânia precisa exportar e também são logisticamente mais caras do que o transporte marítimo. Estas exportações via Europa Oriental causaram revolta entre os agricultores de países vizinhos, onde grãos ucranianos inundaram os mercados e reduziram os preços.

Ao mesmo tempo que a escalada de ataques russos continuam, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que seu país é capaz de substituir o grão ucraniano comercialmente e gratuitamente para os países da África que importavam da Ucrânia. Nesta semana, Moscou vai sediar a cúpula Rússia-África.

Atualmente, a Ucrânia é descrita como o celeiro da Europa e fica em sétimo lugar como o maior exportador de trigo do mundo com cerca de 71% de sua terra usada para agricultura.

